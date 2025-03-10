Губернатор Филимонов назвал грязными фейками обвинения в наркомании

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на слухи об употреблении наркотиков, назвав их грязными фейками, а источник распространения — не заслуживающим внимания. Об этом он написал в Telegram-канале, комментируя высказывания своего отца Юрия Филимонова о нанесенном семье оскорблении из-за возникших слухов. Информацию об этом стали распространять в сети еще в декабре прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Так вот, меня тоже не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про "наркоту", которые больше года пытаются метастазами распространять в разных сферах. Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания»,— сказал вологодский губернатор. Георгий Филимонов также выразил благодарность отцу, который вступился за его честь и готов на любые методы борьбы с ложной информацией.

По словам губернатора, при необходимости он может поспорить с недоброжелателями и «когда угодно» сдать анализы. «Но какова будет ставка в этом споре и цена заблуждения моих недоброжелателей, а?» — поинтересовался господин Филимонов-младший.

Он уточнил, что продолжит благоустраивать регион и опираться на поддержку вологжан. «При этом цирк-шапито в виде т. н. петиций, заряженных ботами либо подписанных введенными в заблуждение череповчанами, не сможет помешать решению принципиальных задач развития города и региона. Как и всякое заказное словоблудие»,— заключил Георгий Филимонов.