Стройфирма из Новосибирска взыскивает с «Глория Джинс» 10 млн рублей

ООО «Городская инженерно-строительная компания» («ГИСК») взыскивает в арбитражном суде Москвы с АО «Глория Джинс» 10 млн руб. По договорам строительного подряда. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

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Исковое заявление принято к производству, назначена подготовка дела к судебному разбирательству. Следующее заседание назначено на 12 марта. Ответчик должен представить к следующему заседанию документально и нормативно обоснованный письменный отзыв на иск и доказательства в подтверждение правовой позиции. На этом этапе рассмотрения дела подробности исковых требований не раскрываются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГИСК» зарегистрировано в Новосибирске в 2012 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициар компании — Сергей Новоселов. Выручка фирмы за 2023 год составила 122,3 млн руб., прибыль — 1,6 млн руб. АО «Глория Джинс» зарегистрировано в 1995 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах. Бенефициар — Владимир Мельников. Выручка компании за 2023 год составила 29,1 млрд руб., прибыль — 28,9 млн руб.

Ранее пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который ранее взыскал с производителя одежды «Глория Джинс» 746,2 тыс. руб. в пользу правообладателя Зайки Ми, предпринимателя Рафиса Юсупова.

Тат Гаспарян