Правообладатель Зайки Ми взыскал с «Глории Джинс» 746,2 тысяч рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который ранее взыскал с производителя одежды «Глория Джинс» 746,2 тыс. руб. в пользу правообладателя Зайки Ми, предпринимателя Рафиса Юсупова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Рафис Юсупов является обладателем исключительных прав на персонаж Зайка Ми, на дизайн «Мягкая игрушка зайчик по имени Зайка Ми». Во время мониторинга рынка торговли в 2023 году истец обнаружил массовые нарушения прав на бренд «Зайка Ми». Компания «Глория Джинс» занималась реализацией фуфайек для девочек с изображениями, являющимися воспроизведением и переработкой персонажа Зайка Ми. Товар можно было приобрести онлайн во многих городах России, а также в Казахстане и Белоруссии.

Суд установил, что АО «Корпорация «Глория Джинс» осуществило ввоз в Россию более 10,4 тыс. штук трикотажных фуфаек. При этом предоставленные в материалы дела копии чеков и ярлыков указывают на двойной артикул товаров. Корпорация «Глория Джинс» осуществляла завоз стандартного товара, однако в дальнейшем на некоторые экземпляры было нанесено фотоизображение зайца. Из ввезенных 10 494 штук белых фуфаек принт в виде зайца нанесен на 820 штук. Всего было реализовано 147 фуфаек, 673 экземпляра были возвращены на склад и утилизированы.

«Сопоставляя изображения на футболках ответчиков, фотографию Зайки Ми и фотографию Робкого зайца визуальное сходство спорного товара с Зайкой Ми является видимым. Отличительными признаками Зайки Ми являются брови-черточки светлокоричневые, незаметные и расположены чуть "домиком", низко-посаженные глазки чуть выше розового носа, нижние лапы значительно больше, чем верхние, форма головы и округлый животик. Таким образом, изображение на футболке в точности повторяет произведение дизайна "Зайка Ми"»,— говорится в решении суда.

Истец требовал взыскать с АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация «Глория Джинс» за нарушение авторских прав 3 млн руб. (по 1,5 млн руб.).

Суд признал расчет компенсации с учетом двукратной стоимости контрафактных товаров (820 штук*910 руб.*2=1492400 руб.) правомерным. Однако ответчик заявил о снижении размера компенсации ввиду незначительного объема спорной продукции от оборота, незначительного срока нарушения исключительных прав истца, добровольного прекращения нарушения прав истца до обращения истца в суд, а также добровольного уничтожения контрафактного товара.

Тат Гаспарян