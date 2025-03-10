SuperJob: 71% жителей Краснодара считают себя сторонниками ЗОЖ

Приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ) считают себя 71% жителей Краснодара. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Полную уверенность в соблюдении ЗОЖ выразили 14% респондентов, а 57% склоняются к такому мнению. Порядка 29% респондентов признались, что не ведут здоровый образ жизни: 7% заявили, что далеки от этого, а еще 22% сообщили, что их образ жизни скорее не соответствует принципам ЗОЖ.

Шесть из десяти краснодарцев полагают, что здоровый образ жизни в первую очередь подразумевает физическую активность, занятия спортом и зарядку. Половина участников опроса убеждены, что фундаментальным элементом ЗОЖ является правильное питание. Еще 36% подчеркнули значимость отказа от вредных привычек.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край занял 11-е место в списке российских регионов по популярности здорового образа жизни с показателем 81,1 балла. Лидером рейтинга стал Дагестан с результатом 99,1 балла.

Анна Гречко