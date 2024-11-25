Кубань вошла в топ-15 регионов по популярности здорового образа жизни
Краснодарский край занял 11-е место в рейтинге регионов России по популярности здорового образа жизни (ЗОЖ) по итогам 2023-го года. Такие данные приводит РИА Новости.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Итоговый показатель края за указанный период составил 81,1 балла. Этот показатель на три позиции выше прошлогоднего результата.
Первую строчку в рейтинге занял Дагестан с результатом 99,1 балла. В тройку лидеров также попали: Чечня (95,5 балла) и Кабардино-Балкария (87,8 балла). Адыгея расположилась на четвертом месте с показателем 86,2 балла.
Исследование включало оценку доли населения, придерживающегося принципов ЗОЖ, количества сотрудников, работающих при вредных или опасных условиях, а также уровня потребления алкоголя и табака.