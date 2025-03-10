Суд отказал прокуратуре в заключении в СИЗО министра ЖКХ Новосибирской области

Новосибирский областной суд признал законным изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест министру энергетики и ЖКХ региона Денису Архипову. Об этом сообщила пресс-служба облсуда. Таким образом, осталось без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры. Ведомство просило отменить решение Центрального райсуда, который освободил министра из СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

20 февраля Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству защиты отпустил Дениса Архипова из СИЗО под домашний арест. Прокуратура оспорила это решение в вышестоящем суде.

Глава минЖКХ Новосибирской области Денис Архипов был задержан в марте 2024 года. По версии следствия, он неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве «мусорного» регоператора. В результате его действий, считают следователи, региональный бюджет недополучил 220 млн руб.

Кроме того, говорится в деле, в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора, он, тем не менее, выделил ей 10 млн руб.

На следствии и судебном процессе Денис Архипов вину не признал.

Илья Николаев