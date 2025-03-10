МВД предупредило о мошеннической схеме с поступлением денег на карту

Поступление средств на карту от неизвестного отправителя может быть началом мошеннической схемы. Отправитель может связаться с жертвой и попросить вернуть деньги на другие реквизиты, предупреждает управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это может быть мошенническая схема с последующим шантажом в связи с переводом «террористу» или транзитным переводом украденных денег через карту. При получении денег от неизвестного человека в первую очередь рекомендуется проверить баланс счета. Сообщение о зачислении денег может оказаться подделкой. Далее МВД советует связаться с банком и немедленно сообщить о случившемся.

Полученные деньги не стоит тратить до выяснения обстоятельств. Их расходование может быть расценено как необоснованное обогащение. Это влечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки. Также не следует самостоятельно пытаться вернуть средства, операции должны осуществляться через банк.

Кроме того, МВД рекомендует фиксировать все контакты с предполагаемым отправителем, включая звонки и сообщения. Эти данные могут пригодиться в случае разбирательств.

9 марта глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что правительство утвердило концепцию создания государственной цифровой системы для борьбы с IT-мошенничеством. Она позволит правоохранительным органам, Центробанку, кредитным организациям и операторам связи обмениваться информацией в режиме реального времени. Это поможет оперативно пресекать мошеннические операции и защищать граждан от обмана.

Подробнее о киберпреступлениях — в материале «Ъ FM» «Мошенники осваивают новые языки».