В Татарстане в период с января по декабрь 2024 года реальная зарплата выросла на 12,9% по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствует доклад Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реальная заработная плата в Татарстане выросла на 12,9% за год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Реальная заработная плата в Татарстане выросла на 12,9% за год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя зарплата в республике за год увеличилась на 22,3%, достигнув 75,6 тыс. руб.

В декабре 2024 года наибольшие доходы получали специалисты в области добычи полезных ископаемых — около 199,9 тыс. руб. Также высокие зарплаты у работников государственного управления и военной безопасности (167,6 тыс. руб.) и сотрудников сферы информации и связи (166,8 тыс. руб.). За ними следуют финансисты и страховщики с доходами в 152 тыс. руб.

На конец января 2025 года просроченная задолженность по зарплате в республике составила почти 17,4 млн руб., что связано с отсутствием собственных средств у предприятий и организаций. Численность работников, перед которыми имеется такая задолженность, составила 266 человек.

Влас Северин