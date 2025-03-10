В Самарской области загорелся склад на фоне атаки беспилотников

В Новокуйбышевске Самарской области произошел крупный пожар на складе, говорится в Telegram-канале МЧС России. Огонь охватил площадь 1,5 тыс кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Уточняется, что в ликвидации возгорания задействованы 87 человек и 27 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сегодня ночью над Самарской областью было сбито три украинских беспилотника. В частности, БПЛА ударили по предприятию в Новокуйбышевске. О возгорании и повреждениях первоначально не сообщалось.