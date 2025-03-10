Самарскую область атаковали три БПЛА

Ночью над территорией Самарской области было перехвачено и уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата. Еще по два БПЛА были сбиты над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над Белгородской и Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске. Возгораний и повреждений нет.

Предыдущую атаку на регион вражеские БПЛА предприняли 4 марта. Это произошло на территории Сызрани.

Никто не погиб и не пострадал. Также дроны атаковали предприятие Сызрани в марте 2024-го (тогда сообщали о возгорании установки по переработке нефтепродуктов) и феврале 2025 года.

Георгий Портнов