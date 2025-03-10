Трамп отверг слова журналиста WP о неуважении Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен со словами журналиста The Washington Post (WP) об отношении к нему российского лидера Владимира Путина. Так господин Трамп прокомментировал утверждение о том, что удары России по украинской территории свидетельствуют о неуважении к нему господина Путина.

«Он проявляет неуважение ко мне?» — переспросил глава Белого дома, обращаясь к журналисту во время пресс-конференции на президентском лайнере. Трансляция велась на YouTube-канале Asian News International. Узнав место работы задавшего вопрос репортера, господин Трамп заявил, что газета «в значительной степени лишилась доверия».

Накануне Дональд Трамп уточнил, что, несмотря на неизменность «жесткого» подхода США к России, у него самого хорошие личные отношения с Владимиром Путиным. В ходе пресс-конференции в Белом доме 7 марта господин Трамп также сообщил, что доверяет президенту России. После вступления в должность в январе господин Трамп охарактеризовал Владимира Путина как «умного человека».

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».