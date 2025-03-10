Борцов из восьми стран собрал Мемориал Романа Дмитриева в Якутии

В международном турнире по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в Якутске принимают участие почти 170 борцов из девяти стран, Россия представлена региональными командами, сообщает «Ъ» в понедельник, 10 марта. На соревнования прибыли спортсмены из Беларуси, Венгрии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии и Узбекистана.

Уроженец Бестяхского наслега Якутской АССР Роман Дмитриев стал олимпийским чемпионом в 1972 году в Мюнхене. В его спортивной карьере также значатся серебряная медаль Олимпиады 1976 года в Монреале, бронзовые награды с чемпионата мира 1974 года и чемпионата Европы-1981. Также борец шесть раз выигрывал чемпионат СССР по вольной борьбе.

Соревнования по вольной и женской борьбе среди юниоров 2003-2005 годов рождения стартовали в Центре спортивной подготовки «Триумф» 8 марта и продлятся до 12 марта.

Николай Борисов, Якутск