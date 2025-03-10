Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми голов

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в воскресном матче против «Сиэтл Кракен». Теперь на счету россиянина 886 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Овечкин отличился при счете 3:2 в пользу «Вашингтона» третьем периоде, поразив пустые ворота соперника. Россиянин таким образом набрал 1600-е очко в карьере, он стал лишь 11-м игроком в истории лиги, которому покорился этот рубеж и седьмым в истории лиги, кому это удалось, играя за одну команду.

В текущем сезоне Овечкин набрал 50 очков (33 гола + 17 результативных передач). Планку в 50 очков российский нападающий преодолевал в 19 из 20 сезонов НХЛ. Единственное исключение — укороченное из-за пандемии коронавируса первенство-2020/21.

«Вашингтон» возглавляет таблицы дивизиона Метрополитен и Восточной конференции. Команда набрала 92 очка в 64 матчах. 12 марта клуб проведет следующую игру — на выезде против «Анахайм Дакс». До конца регулярного чемпионата у «Кэпиталс» осталось 18 встреч.

Роман Левищев