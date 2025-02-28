Кандидата от КПРФ Андрея Броя могут снять с выборов в Ярославском районе

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района 27 февраля приняла решение обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата от КПРФ Андрея Броя. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в районной ТИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

18 февраля комиссия зарегистрировала Андрея Броя в качестве кандидата на выборах депутатов Ярославского муниципального округа. Однако его данные вызвали вопросы в региональном УМВД, куда из областной избирательной комиссии поступают данные обо всех кандидатах.

«Поступили документы из информационного центра УМВД. Они сообщили, что кандидат неверно указал данные о своей судимости. Неверно указаны части статьи Уголовного кодекса, по которой он был судим, а также указаны не все статьи. В соответствии с законом мы должны обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации»,— сказала «Ъ-Ярославль» председатель ТИК Ярославского района Мария Поткина.

По данным сайта избирательной комиссии, кандидат указал, что был судим по части 3 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сам факт не препятствует участию в выборах, так как судимость погашена в 2006 году. При этом кандидат должен указать сведения о наличии судимости.

Заявление о снятии кандидата будет направлено в Ярославский районный суд. Андрей Брой является действующим депутатом муниципального совета Карабихского сельского поселения Ярославского района.