МВД закончило расследование нового дела бывшего сенатора Александра Сабадаша

Следственные органы завершили расследование пятого по счету уголовного дела в отношении экс-сенатора и бывшего владельца петербургского водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сенатор Александр Сабадаш (справа) перед началом заседания суда.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший сенатор Александр Сабадаш (справа) перед началом заседания суда.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На этот раз находящегося под стражей Сабадаша обвиняют в хищении долей одной из компаний и растрате при банкротстве другой на сумму около 800 млн рублей. При этом интересно, что оба преступления, по версии следствия, обвиняемый сумел организовать, не выходя из СИЗО — в настоящее время фигурант находится под судом по делу о хищении средств АО «Таврический банк».

Уголовное дело о мошенничестве и растрате в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственный департамент МВД РФ возбудил в 2023 году. В конце октября прошлого года Сабадашу предъявили обвинение, на следующий день он был арестован Мещанским районным судом города Москвы.

Подробнее о новом деле Александра Сабадаша — в материале «Ъ» «Афера не выходя из камеры».

Андрей Цедрик