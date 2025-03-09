Власти Новороссийска попросили надзорные органы в связи с запахом нефтепродуктов

Новороссийский власти после жалоб местных жителей на сильный неприятный запах нефтепродуктов обратились в надзорные органы. Об этом рассказала вице-мэр города Екатерина Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Она написала в своем Telegram-канале, что появление запаха связано со скоплением в воздухе летучих меркаптанов при проведении погрузочных работ с нефтепродуктами. По словам вице-мэра, , в городе круглосуточно ведется мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью пяти стационарных экологических постов. В случае фиксации превышений нормативов ПДК информация об этом передается в контрольно-надзорные органы.

На неприятный запах своим властям пожаловались и жители Геленджика. МЦУ курорта сообщил, что этот запах исходит из резервуаров танкеров, стоящих на рейде Новороссийска, и он принесен ветром.

Михаил Волкодав