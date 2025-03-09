Запах танкеров, стоящих на рейде Новороссийска, принесло ветром в Геленджик

Жители Геленджика пожаловались на неприятный запах. Оказалось, что его источником являются газы из резервуаров танкеров, стоящих на рейде Новороссийска. Об этом сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Отвечая на вопросы геленджичан, МЦУ разъясняет, что на танкерах в резервуарах скапливаются газы, который выбрасываются в атмосферу при нефтепогрузке. В Геленджике запах ощущается, когда ветер дует со стороны Новороссийска.

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Андрей Петров