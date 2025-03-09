Запах танкеров, стоящих на рейде Новороссийска, принесло ветром в Геленджик
Жители Геленджика пожаловались на неприятный запах. Оказалось, что его источником являются газы из резервуаров танкеров, стоящих на рейде Новороссийска. Об этом сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) курорта.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Отвечая на вопросы геленджичан, МЦУ разъясняет, что на танкерах в резервуарах скапливаются газы, который выбрасываются в атмосферу при нефтепогрузке. В Геленджике запах ощущается, когда ветер дует со стороны Новороссийска.
В Анапе произошли новые выбросы мазута
На нескольких участках береговой полосы Анапы волонтеры в воскресенье зафиксировали новые выбросы мазута.
Власти Новороссийска заявили, что в связи с запахом нефтепродуктов в городе они обратились в контрольно-надзорные органы.