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Запах танкеров, стоящих на рейде Новороссийска, принесло ветром в Геленджик

Жители Геленджика пожаловались на неприятный запах. Оказалось, что его источником являются газы из резервуаров танкеров, стоящих на рейде Новороссийска. Об этом сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) курорта.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Отвечая на вопросы геленджичан, МЦУ разъясняет, что на танкерах в резервуарах скапливаются газы, который выбрасываются в атмосферу при нефтепогрузке. В Геленджике запах ощущается, когда ветер дует со стороны Новороссийска.

В Анапе произошли новые выбросы мазута

На нескольких участках береговой полосы Анапы волонтеры в воскресенье зафиксировали новые выбросы мазута.

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Власти Новороссийска заявили, что в связи с запахом нефтепродуктов в городе они обратились в контрольно-надзорные органы.

Андрей Петров

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