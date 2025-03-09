Европейская ракета Ariane 6 успешно совершила первый коммерческий запуск

Ракета Ariane 6 совершила свой второй полет с космодрома в Гвиане, успешно выведя на орбиту французский спутник CSO-3. Этот запуск стал первым коммерческим полетом новой ракеты-носителя.

Гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер отметил, что успешный коммерческий запуск Ariane 6 является важной вехой на пути Европы к обеспечению автономного доступа в космос, укрепив позиции европейских космических технологий на международной арене.

Первый пуск ракеты состоялся в июле 2024 года. В рамках тестового полета ракета доставила на орбиту оборудование и несколько кубсатов — малых искусственных спутников Земли для исследования космоса.

Евгений Федуненко