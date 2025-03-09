Шесть россиян стали миллионерами после выигрыша в лотерее

Шесть россиян, участвовавших в лотерее «Мечталлион» от «Национальной лотереи» (бренд всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России), выиграли по 16,6 млн руб., сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании. Еще 17 россиян выиграли по 1 млн руб.

Выигрышные билеты были куплены в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае. Выигравшие по 1 млн руб.— из Дагестана, Забайкальского края, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областей.

Лотерея была разыграна в честь 8 Марта. Всего в тираже «Мечталлиона» выиграли 1 477 264 билета. Общий объем выигрыша составил 285 млн руб. 23 февраля 19 россиян выиграли по 1 млн руб. в лотерее, приуроченной ко Дню защитника Отечества.