Житель Ставрополья на 23 февраля выиграл миллион рублей

Девятнадцать россиян выиграли по 1 млн рублей в лотерее, приуроченой ко Дню защитника Отечества. Как сообщает в своем Телеграм-канале, пресс-служба Национальной лотереи, в числе победителей оказался и житель Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий призовой фонд составлял 285,4 млн руб., выигрышными стали более 2,5 млн билетов, говорится в сообщении.

Денежные призы в честь Дня защитника Отечества выиграли 19 человек из 11 регионов России. Среди них жители Московской, Калининградской, Ростовской, Ивановской, Воронежской, Самарской, Курской и Челябинской областей, а также Кубани и Бурятии.

Андрей Николаев