Бастрыкин потребовал доклад о переписке школьницы с мигрантом из Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела в отношении гражданина «среднеазиатской республики» из Екатеринбурга, который в ходе переписки с несовершеннолетней девочкой направил ей «фотографии и видеозапись порнографического характера», сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечалось, что мигрант общался с 13-летней школьницей из Бобруйска (Могилевская область, Беларусь) в мессенджере Viber. По данным СУ СКР по Свердловской области, мигранту предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетней), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, у задержанного изъяли телефон, с которого он мог вести переписку с потерпевшей. Он добавил, что иностранец проживал в одной из квартир на ул. Машиностроителей, официально трудоустроен нигде не был. «Наработанные материалы сыщики передали следователям СКР, которые и доведут расследование уголовного дела до логического конца»,— подчеркнул полковник Горелых.

Руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко доложит генералу Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Василий Алексеев