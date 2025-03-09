В Екатеринбурге задержали мигранта за переписку с 13-летней школьницей

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга предъявил обвинение 42-летнему гражданину «одной из среднеазиатских республик» обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетней), сообщили пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве отметили, что мигрант вел «непристойную переписку с малолетней девочкой». По данным информагентства Ura.ru, мигрант общался с 13-летней школьницей из Бобруйска (Могилевская область, Беларусь) в мессенджере Viber. В СКР подчеркнули, что иностранца заключили под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность и местонахождение мигранта установили оперативники регионального полицейского главка из подразделения по борьбе с киберпреступностью. «Телефон, с которого, предположительно, он вёл переписку с малолетней потерпевшей, у задержанного изъят. Фигурант проживал в одной из квартир на ул. Машиностроителей, официально трудоустроен нигде не был. Наработанные материалы сыщики передали следователям СКР, которые и доведут расследование уголовного дела до логического конца»,— добавил полковник Горелых.

В СКР подчеркнули, что дадут правовую оценку факту нелегального пребывания обвиняемого на территории России. «Имеются сведения о том, что по прибытии в страну он на учет в миграционную службу не встал, патент на работу не получал, регистрации не имел»,— пояснили в ведомстве.

Василий Алексеев