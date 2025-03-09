Тренер СКА получил тортом в лицо

СКА выдал один из тех матчей в чемпионате КХЛ, когда хоккеисты решили сыграть хорошо. На «СКА Арене» повержен со счетом 4:2 магнитогорский «Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина. Забил голы даже Сергей Толчинский, последний раз отличавшийся в прошлом году. Надо благодарить 8 Марта и женщин, пришедших на стадион поддержать команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Металлург» — СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Металлург» — СКА

Фото: ХК СКА

С «Магниткой» армейцы встречались до этого только один раз, когда открывали сезон. Тогда «Металлург» победил дома 5:4, забросив решающую шайбу в овертайме. В субботу у игроков СКА был повышенный настрой на матч. Их пришли поддержать по случаю женского праздника жены, дочки, мамы, бабушки. Все они высыпали на лед после финального свистка, зафиксировавшего победу петербуржцев со счетом 4:2.

Только первый период оказался не самым удачным для СКА, хотя хозяева открыли счет: отличился защитник Александр Никишин, бросивший от синей линии. Но потом соперники наказали армейцев за ошибки двумя шайбами. Вратарь СКА Егор Заврагин в этих эпизодах выручить не смог.

Ключевой момент случился в третьем периоде, когда точно пробил Сергей Толчинский. Он не зажигал красный свет за воротами соперников с 21 ноября — это было уже во всех смыслах неприлично. Партнеры, увидев такое чудо, удесятерили желание и стали создавать еще больше моментов у ворот «Металлурга». Но и сам Толчинский поймал кураж. Его шайба, установившая, как потом выяснилось, окончательный счет на табло, была на загляденье. Форвард СКА, обладающий высокой скоростью, убежал от всех из средней зоны и красиво обыграл голкипера, послав снаряд в «девятку». Тут публика, пришедшая на матч, зашлась от восторга. До этого у команды отличился еще Валентин Зыков, бросивший «с кистей» из-под защитника. Поэтому хоккеистам «Металлурга» прийти в себя было трудно.

К тому же СКА не давал им шансов, надежно играя в обороне и не нарушая правил. Петербуржцы не заработали за матч ни одного удаления — редчайший случай. Как объяснил потом тренер команды Роман Ротенберг, это обусловлено тем, что армейцы всегда стараются владеть шайбой, а когда владеешь ею, нарушать правила проблематично: это делает в основном соперник. Вот за счет таких незамысловатых истин и приемов СКА в субботу, когда все отмечали праздник Любви и Весны, одолел обладателя Кубка Гагарина, взяв у него реванш за поражение в стартовом матче.

Сам Роман Ротенберг отпраздновал в этот день очередной юбилей: провел 250-й матч в Континентальной хоккейной лиге в качестве главного тренера. По этому случаю ему заехали тортом в лицо в раздевалке: такая есть традиция в СКА. Там продолжался праздник, который начался на льду после финальной сирены.

Армейский клуб после этой победы сохранил за собой в таблице Западной конференции КХЛ седьмую строчку, которую если и покидал в последнее время, то ненадолго. Теоретически команду Ротенберга до конца чемпионата может подвинуть оттуда «Торпедо», идущее восьмым. При этом СКА способен опередить «Северсталь», «Спартак», минское «Динамо», которые расположились выше. Как раз с «Динамо» из Беларуси армейцы сыграют следующий матч — на «СКА Арене» 11 марта. Завершат домашнюю серию они встречей с «Сочи», а оставшиеся три игры «регулярки» проведут на выезде: против «Трактора», «Автомобилиста» и «Торпедо».

Кирилл Легков