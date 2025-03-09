Полиция задержала похитителей цветов с Пискаревского мемориального кладбища

В Калининском районе Петербурга полиция задержала похитителей букетов с Пискаревского кладбища. Информация о том, что с мемориального объекта воруют цветы, поступила от охранника кладбища рано утром накануне, 8 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, злоумышленники были задержаны на месте. В отдел полиции для разбирательства доставили 39-летнего мужчину и его 27-летнюю спутницу. Как уточнили в главке, пару поймали в тот в момент, когда они грузили в свой автомобиль уже 12-й по счету кладбищенский букет.

Задержанные привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя стоимость букетов в преддверии 8 Марта в Петербурге выросла на 18%.

Андрей Цедрик