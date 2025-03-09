Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны. Он заявил, что миру нужен мир, а не бесконечная война.

«Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны»,— написал господин Дмитриев в Х.

Глава федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль накануне, 8 марта, заявил, что быстрое завершение конфликта на Украине может создать угрозу для Европы. По его словам, если конфликт закончится раньше 2029 или 2030 года, Россия сможет использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для усиления давления на европейские страны.

В начале марта госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Европа планирует продлить военный конфликт на Украине еще на год, рассчитывая этим ослабить Россию. По его словам, об этом плане ему рассказал министр иностранных дел одной из европейских стран. Какой именно страны, он не уточнил.

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