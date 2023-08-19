Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав дольщиков ЖК «Тургеневский-2» в Адыгее

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращениям о нарушении прав дольщиков в Новой Адыгее. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Уточняется, что дольщики сообщили о нарушениях через аккаунт информационного центра СКР во «ВКонтакте».

По данным, СКР, в 2017 году в отношении возводившего комплекс индивидуального предпринимателя Емтыль А.М. введена процедура банкротства, срок сдачи объектов неоднократно переносился. А дольщики, среди которых – семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры – вынуждены на протяжении длительного времени несут расходы на аренду жилья, а неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Республиканское управление СКР провело проверку по данному факту, после которой и последовало указание руководителя следственного ведомства возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЖК «Тургеневский-2» строился в 2 км от Краснодара, на территории поселка Новая Адыгея Тахтамукайского района, в районе торгового комлекса «Мега». Ранее власти Адыгеи сообщали, что общая стоимость проекта, предусмативающего строительство девяти 64-квартирных домов, составляет 142,8 млн руб. Строения находятся в разной стадии готовности.

Михаил Волкодав

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