Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Российский боец Магомед Анкалаев победил единогласным решением судей представителя Бразилии Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313 в Парадайзе (штат Невада, США). Пятираундовый бой завершился в пользу россиянина, который отобрал у соперника титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Среди российских бойцов UFC титулами также владеют Ислам Махачев (легкий вес) и Петр Ян (легчайший вес). В 2020 году чемпионом в легком весе был Хабиб Нурмагомедов, в легчайшем — Петр Ян.

На счету у 32-летнего Магомеда Анкалаева 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. В декабре 2022 года он уже боролся за титул чемпиона в полутяжелом весе, но его поединок с поляком Яном Блаховичем завершился вничью. До боя с Алексом Перейрой россиянин занимал первую строчку рейтинга UFC в своей весовой категории.

37-летний Алекс Перейра, у которого 12 побед и 3 поражения, ранее был чемпионом UFC в среднем весе. В ноябре 2023 года он завоевал титул в полутяжелом весе и трижды успешно его защитил.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Магомед Анкалаев встает под удар».