Касаткина, Самсонова и Шнайдер вышли в третий круг турнира WTA в США

Российские теннисистки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер пробились в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде Дарья Касаткина победила американку Софию Кенин со счетом 3:6, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Люжмида Самсонова обыграла представительницу США Кэти Макнэлли — 7:6 (10:8), 6:4. Матч продолжался 1 час 48 минут. В третьем круге Людмила Самсонова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Диана Шнайдер во втором круге победила Алисию Паркс со счетом 6:1, 6:1. Девушки пробыли на корте 58 минут. В следующем круге она сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 16 марта. Призовой фонд превышает $8,9 млн.