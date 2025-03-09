За сутки в Свердловской области произошло 20 пожаров, один человек пострадал

Спасатели ликвидировали 20 пожаров за прошедшие стуки в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате возгорания в квартире пятиэтажного дома на ул. Емлина в Первоуральске пострадал один человек. «Из здания огнеборцы спасли шесть человек, из них двое детей. С помощью спасательных устройств спасли шесть человек, из которых трое — дети. С огнем за восемь минут справились девять огнеборцев и три единицы спецтехники»,— сообщили в ведомстве, добавив, что пожарные дознаватели выясняют причину пожара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В МЧС подчеркнули, что 25% пожаров произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Так, на площади 15 кв. м. в пятиэтажном доме на ул. Землянички в Нижнем Тагиле горела квартира. «Из здания огнеборцы спасли восемь человек, из них двое детей. С огнем справились за пять минут 12 огнеборцев и четыре единицы спецтехники»,— добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, 5% пожаров произошло в результате несоблюдения правил пожарной безопасности. В коллективном саду №2 Нижнего Тагила загорелась баня и надворные постройки на площади 50 кв. м. «Тушили возгорание 10 пожарных и три единицы техники. Специалистам потребовалось 20 минут, чтобы справиться с огнем»,— пояснили в МЧС.

Отмечается, что пожарные дознаватели выясняют причину пожара в поселке Лангур (Ивдельский муниципальный округ). На площади 60 кв. м. горел частный жилой дом. «Из здания эвакуированы четыре человека, из них двое детей. С огнем справились за 26 минут восемь огнеборцев и две единицы спецтехники»,— добавили в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что сотрудники ведомства устанавливают причину остальных возгораний.

Ранее сообщилось о ликвидации 15 пожаров в области 7 марта. В результате возгорания один человек погиб.

Василий Алексеев