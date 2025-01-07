За сутки в пожарах в Свердловской области погибли два человека

Спасатели ликвидировали 13 пожаров за прошедшие стуки в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате возгорания пострадали четыре человека, двое — погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 35% пожаров произошло в жилом секторе. Так, в Староуткинске на площади 102 кв м. загорелся частный дом, в тушении которого участвовали 11 спасателей и четыре единицы техники. В результате пожара погиб человек. «Пожарного извещателя в жилье не было. Прибор бы среагировал на дым звуком и оповестил хозяина о беде»,— отметили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что причиной 23% пожаров стало неосторожное обращение с огнем, 8% — короткое замыкание электропроводки. В МЧС добавили, что из-за замыкания электропроводки загорелся дом в Екатеринбурге на ул. Просторной, в тушении которого участвовали 10 спасателей и две единицы техники. В результате пожара пострадал человек. «Огнеборцам потребовалось полчаса, чтобы потушить пожар»,— отметили в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали о ликвидации 15 пожаров в области 5 января. В ходе тушения сотрудники ведомства спасли одного человека.

Василий Алексеев