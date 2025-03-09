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В трех районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

В ночь с 8 на 9 марта силы и средства противовоздушной обороны отразили в донском регионе очередное воздушное нападение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь.

Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

«Отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным пострадавших нет», – написал глава региона.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что вечером 8 марта, с 20.00 до 21.30, силы ПВО сбили над территорией Дона шесть украинских беспилотников.

Владимир Андреев

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