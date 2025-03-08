Минобороны РФ: над Ростовской областью уничтожили шесть беспилотников

Сегодня, 8 марта, с 20.00 до 21.30 дежурными средствами противовоздушной обороны в регионах России перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что 10 БПЛА военные сбили над территорией Белгородской области и шесть вражеских беспилотников – над территорией Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что вечером 8 марта в селе Ряженое Матвеево-Курганского района Дона из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме.

Владимир Андреев