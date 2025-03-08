Два человека ранены после удара БПЛА по ЛНР

По меньшей мере два человека пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Первомайского городского округа ЛНР Сергей Колягин.

Удар был нанесен по селу Троицкое. Граждане получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.

За вечер 8 марта ВСУ нанесли несколько ударов по российским территориям. В частности, силы ПВО работали в небе над Белгородской, Ростовской, Курской областями.

В конце февраля президент России Владимир Путин призвал усилить охрану российской границы «на потенциально опасных направлениях», в том числе повысить число госслужащих, привлеченных к контролю безопасности людей в приграничье.