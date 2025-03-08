Из-за падения БПЛА в Матвеево-Курганском районе Дона возник пожар

По Ростовской области объявлена беспилотная опасность, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Дона Юрий Слюсарь. По его словам, в селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Пожарные расчеты его оперативно локализовали, – написал глава региона. – На место выехала глава района Дина Алборова. К счастью, никто из людей не пострадал».

Юрий Слюсарь добавил, что проживающая в загоревшемся доме семья отселена, как и жители нескольких соседних домов. «С утра муниципальная комиссия проведет оценку причиненного ущерба», – резюмировал врио губернатора.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на Дону действует режим повышенной готовности, приняты меры по своевременному оповещению граждан о воздушном нападении на регион.

Владимир Андреев