У берегов Анапы водолазы МЧС подняли более 200 мешков с мазутом

Водолазы МЧС России 8 марта подняли со дна Черного моря более 200 мешков с мазутом у берегов Анапы. Очистка акватории продолжается в районе пирса села Витязево и причала поселка Джемете, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Кубани Александр Субочев, в Джемете для подъема загрязненного песка задействовано судно Морспасслужбы «Пикник».

Одновременно с этим завершен вывоз последних деталей танкера «Волгонефть-239» с мыса Панагия – гребных винтов и якоря.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий ЧС на берегу. Ведется очистка пляжей в Витязево, станице Благовещенской Анапы, а также в поселках Волна и Веселовка Темрюкского района. В Анапе планируют увеличить число уборочных бригад из-за потепления, которое привело к новым выбросам мазута.

Нурий Бзасежев