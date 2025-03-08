Песков уличил Францию во лжи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со стороны Франции было много лжи, добавив, что страна не выполняет свои обязательства. В качестве примера он указал на Минские соглашения, а также на соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине, которое было принято в феврале 2014 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ведь мы помним заявление Олланда (экс-президента Франции.— "Ъ"), когда он говорил о том, что, собственно, к Минским договоренностям никто серьезно не относился. Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала законному на тот момент президенту Украины Януковичу его политическое будущее. После этого случился переворот»,— сказал господин Песков.

В феврале те же тезисы перечислял секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он напомнил и о Минских соглашениях, и о документе, который 21 февраля 2014 года подписал на тот момент президент Украины Виктор Янукович. По мнению господина Шойгу, все гарантии, которые ранее европейские страны давали Украине, «не оправдали себя».

5 марта в обращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что Россия пытается превратить конфликт с Украиной в глобальный. Он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Он добавил, что Европе нужен общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон хочет зонтик пошире».