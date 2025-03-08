Активист с флагом Палестины забрался на Биг-Бен

В Лондоне мужчина забрался на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен с палестинским флагом и «арафаткой». На место выехала пожарная техника и наряды полиции. Как сообщает «The Guardian», активист отказывается спускаться, выкрикивая лозунги в поддержку Палестины. На мужчине нет обуви, он поранил ноги, когда забирался по фасаду башни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

«Мирных протестующих жестоко арестовывают… Я принес протест в так называемый центр демократии в Великобритании»,— передает лозунги мужчины издание. О том, что неизвестный забрался на культовую башню Лондона, полиция сообщила в 7:24 по местному времени (10:24 мск). Сотрудники ведут переговоры с мужчиной. Движение по северной части Вестминстерского моста перекрыто.

Ранее демонстранты устроили акцию на поле для гольфа в Шотландии, владельцем которого является президент США Дональд Трамп. Активисты движения Palestine Action залили красной краской здание курорта Trump Turnberry. На самом поле для игры участники акции белой краской написали «Газа не продается».

О том, как президент США предлагает реконструировать сектор Газа, читайте в материале «Трамп берет Газу на себя».