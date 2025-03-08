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Коммерсантъ FM
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Над Воронежской областью сбили четыре БПЛА за полчаса

В период с 13:30 по 14:00 мск силами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщило Минобороны. Губернатор региона Александр Гусев сообщил в Telegram, что пострадавших и разрушений нет.

В предыдущий раз область была атакована два дня назад, 6 марта: над ее территорией сбили один беспилотник. 4 марта в течение ночи над Воронежской областью уничтожили три БПЛА. В обоих случаях обошлось без жертв и последствий на земле.

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События СВО за март 2025 года

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Разрушенная церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Противотанковые мины в селе Погребки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ 28 февраля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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