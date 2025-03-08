Над Воронежской областью сбили четыре БПЛА за полчаса

В период с 13:30 по 14:00 мск силами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщило Минобороны. Губернатор региона Александр Гусев сообщил в Telegram, что пострадавших и разрушений нет.

В предыдущий раз область была атакована два дня назад, 6 марта: над ее территорией сбили один беспилотник. 4 марта в течение ночи над Воронежской областью уничтожили три БПЛА. В обоих случаях обошлось без жертв и последствий на земле.