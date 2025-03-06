За ночь сбили один беспилотник над Воронежской областью

Минобороны сообщило, что в ночь на 6 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник над Воронежской областью. Губернатор региона Александр Гусев пока не комментировал информацию.

В ночь на 5 марта военное ведомство отчиталось об уничтожении восьми дронов над четырьмя российскими регионами. Три беспилотника сбили над территорией Белгородской области, еще три над Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями. Пострадавших и разрушений не было.