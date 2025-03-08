Полиция в Екатеринбурге задержала пятерых участников пикета за права женщин

Сотрудники полиции задержали пять активистов «Союза маоистов Урала» во время пикета в сквере на проспекте Орджоникидзе на Уралмаше, рассказали «Ъ-Урал» представители движения. «Мероприятие к Международному женскому дню в Екатеринбурге сорвано полицией. Развернуть ничего не дали. Товарки задержаны»,— написали в Telegram-канале объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам представителей движения, активистов доставили в отдел УФМС России по Свердловской области Орджоникидзевского района. «Обыскивают. Даже косметички открывали. После уводят по одному на допрос. Ждем адвокатов. Полиция хочет безосновательно изъять некоторые наши вещи»,— сообщили в объединении.

Пресс-группа УМВД по Екатеринбургу отказалась комментировать ситуацию «Ъ-Урал».

«Союз маоистов Урала» — объединение сторонников маоизма из Челябинска, Екатеринбурга и других городов Урала. В основе маоизма лежит система идеологических установок основателя КНР Мао Цзэдуна.

Ранее, 4 марта, «Союз маоистов Урала» анонсировал проведение 8 марта пикета за «экономические и репродуктивные права женщин и против домашнего насилия в России» в сквере на проспекте Орджоникидзе, где расположен гайд-парк. «Женский день — это не цветочки и открытки. Не поминание добрым словом событий прошлого. Не рассуждение о проблемах женщин в России узким кругом. Не повод отпраздновать в клубе. 8 Марта — это день политизации, мобилизации и организации женщин»,— написали активисты.

Ранее сотрудники полиции задерживали представителей движения в ноябре 2023 года, когда активисты организовали пикет в сквере на проспекте Орджоникидзе. Акция была приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В ноябре 2024 года группа объединения была заблокирована в социальной сети «ВКонтакте» по решению Роскомнадзора.

Василий Алексеев, Анна Капустина