Роскомнадзор заблокировал в соцсети группу «Союза маоистов Урала»

Роскомнадзор заблокировал группу «Союза маоистов Урала» во «ВКонтакте». Об этом представители движения сообщили в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, в частности, блокировка связана с публикациями в группе «ВКонтакте», которые содержали высказывания против замедления и блокировки YouTube, а также закона о запрете пропаганды чайлдфри.

В ноябре 2023 года полицейские задержали активиста «Союза маоистов Урала» во время пикета в сквере на проспекте Орджоникидзе (Уралмаш). Пикет был приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Полина Хабарова