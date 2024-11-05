Роскомнадзор заблокировал в соцсети группу «Союза маоистов Урала»
Роскомнадзор заблокировал группу «Союза маоистов Урала» во «ВКонтакте». Об этом представители движения сообщили в своем Telegram-канале.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как сказано в сообщении, в частности, блокировка связана с публикациями в группе «ВКонтакте», которые содержали высказывания против замедления и блокировки YouTube, а также закона о запрете пропаганды чайлдфри.
В ноябре 2023 года полицейские задержали активиста «Союза маоистов Урала» во время пикета в сквере на проспекте Орджоникидзе (Уралмаш). Пикет был приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.