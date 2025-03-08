В Париже обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Движение поездов на Северном вокзале Парижа восстанавливается, с утра 7 марта оно было полностью прекращено. Причиной стала бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в ночь с четверга на пятницу в 2,5 км от вокзала во время ремонтных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Длина бомбы превышала метр, вес составлял 500 кг, из которых 200 кг — взрывчатка. Вокруг находки был создан километровый периметр безопасности, в пределах которого были эвакуированы жители. Также были перекрыты участки автострады A1 и парижской кольцевой автодороги. С утра были остановлены все проходящие через Северный вокзал поезда: региональные TER, дальнего следования TGV и международный Eurostar.

Операция по разминированию началась в 6 утра и завершилась только спустя 10 часов. После этого вокзал вновь открылся, эвакуированные жители вернулись, а автомобильное движение было восстановлено. Поезда Eurostar в направлении Лондона и Брюсселя постепенно начнут движение начиная с сегодняшнего дня и вернутся к обычному расписанию 9 марта.

Алексей Тарханов, Париж