Северный вокзал Парижа остановил работу из-за бомбы

В Париже остановлено движение на Северном вокзале из-за найденной на железнодорожных путях бомбы времен Второй мировой войны. Она была найдена сегодня, 7 марта, в районе коммуны Сен-Дени, в 2,5 км от парижского вокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Как сообщила Французская национальная железнодорожная компания SNCF, не ходят пригородные поезда RER, включая линию B, соединяющую Париж с аэропортом Шарль-де-Голль. Остановлено движение скоростных поездов TGV и связывающих Голландию с Великобританией через Париж поездов Eurostar.

Министр транспорта Филипп Табаро, комментируя ситуацию в эфире Sud Radio, выразил надежду, что движение удастся частично восстановить уже к вечеру, но не дал гарантий и призвал пассажиров не приезжать на вокзал и по возможности перенести свои поездки.

Алексей Тарханов, Париж