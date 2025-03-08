На побережье Кубани спасатели МЧС собрали 312 мешков с мазутом

Сотрудники МЧС России собрали 312 мешков с нефтепродуктами на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Работы проводили в поселках Веселовка и Волна, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По информации ведомства, 7 марта шторм выбросил на берег значительное количество мелких фрагментов мазута. Сейчас спасатели продолжают собирать загрязнения в мешки, которые затем транспортируют для последующей утилизации.

Днем ранее «Ъ-Кубань» писал, что на побережье Краснодарского края участились выбросы мазута из-за повышения температуры. В жаркую погоду нефтепродукты всплывают на поверхность, образуя пленки.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Нурий Бзасежев