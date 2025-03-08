В Татарстане в 2024 году лечение прошли 111 тыс. иностранцев на 374 млн рублей

В 2024 году в Татарстане медицинские услуги были оказаны порядка 111 тысячам иностранных граждан на общую сумму свыше 374 млн рублей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2024 году лечение прошли 111 тысяч иностранцев на 374 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане в 2024 году лечение прошли 111 тысяч иностранцев на 374 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала реализации проекта в 2019 году медицинскую помощь получили около 500 тыс. иностранцев из 166 стран, а общий объем затрат на эти услуги превысил 1,141 млрд рублей.

За последние пять лет наибольшее число иностранцев, обращавшихся за медицинской помощью в Татарстане, стали граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Казахстана. Наиболее востребованными направлениями среди медицинских туристов остаются комплексные обследования (check-up), трансплантология, стоматология, онкология, офтальмология, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, оториноларингология, акушерство и гинекология, урология, травматология и ортопедия.

Влас Северин