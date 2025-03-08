В Нефтегорске отменены все выступления цирка-шапито после обрушения трибун

В Нефтегорске Самарской области отменены всё выступления цирка-шапито «Скиф» после происшествия с обрушением трибун во время представления. Организаторы предлагают вернуть деньги за билеты. Об этом сообщается на странице передвижного цирка в «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

Вечером 7 марта обрушились шесть рядов во время представления передвижного цирка, в результате чего острадали восемь человек, среди которых четверо детей. Им оказана медицинская помощь в Нефтегорской ЦРБ.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры Самарской области.

Андрей Сазонов