Село Гирьи Беловского района подверглось атаке беспилотников ВСУ. Ранены двое супругов: у 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — ранения груди, головы и спины, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, пострадавших доставили в Курскую областную клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает. В том же селе дроном был поврежден гражданский автомобиль, его водитель не пострадал, рассказал господин Хинштейн в Telegram.

В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ, она регулярно подвергается обстрелам. Вчера, 7 марта, над ее территорией сбили семь БПЛА. По данным New York Post, ВСУ могут отступить из области в течение двух недель.