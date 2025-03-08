Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация сообщила, что в 2:00 мск (3:00 по местному времени) аэропорт Саратова возобновил прием и отправку самолетов. Ограничения были введены в 22:30 мск для обеспечения безопасности полетов.

В 21:54 мск также приостановил работу аэропорт Волгограда. Ограничения на прием и отправку воздушных судов там продолжают действовать.

Минобороны России сообщало, что с 20:15 до 22:45 над пятью регионами и акваторией Азовского моря были сбиты 43 беспилотника. В ночь на 8 марта власти Ставропольского края также предупредили об угрозе атаки БПЛА.