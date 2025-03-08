Кинокритик Барабаш не стала обжаловать домашний арест по делу о фейках

Кинокритик Екатерина Барабаш и ее защита не стали подавать апелляционную жалобу на домашний арест. В конце февраля суд избрал ей меру пресечения в связи с обвинениями по делу о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

«Обжаловать не стали»,— сказал адвокат Екатерины Барабаш Михаил Бирюков «РИА Новости». В картотеке Дорогомиловского суда Москвы указано, что решение об избрании меры пресечения вступило в силу 4 марта.

Екатерину Барабаш задержали 25 февраля в Москве. На следующий день суд отправил ее под домашний арест на два месяца. Сын кинокритика Юрий говорил, что уголовное дело возбуждено на основании четырех публикаций, три из которых удалены. Екатерине Барабаш грозит до 10 лет лишения свободы.