Главный тренер «Локомотива» связал проигрыш с 8 марта

Наставник ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин прокомментировал поражение в Москве. Напомним, что железнодорожники проиграли «Динамо» со счетом 3:5, ведя до третьего периода 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Неприятно, конечно, такие игры проигрывать. Играли-то неплохо. Поэтому даже, честно говоря, слов нет. Можно заставлять работать, но заставлять побеждать невозможно. Это то, что должно быть внутри. К сожалению, сегодня у нас внутри были еще какие-то компоненты. Может быть, уже поздравляли девушек с наступающим праздником»,— прокомментировал господин Никитин.

Журналисты высказали предположение, что «Локомотив», который на протяжении всего регулярного чемпионата считали «машиной», «сейчас не машина».

«Мне кажется, результат на табло, что рассказывать: машина, не машина. Как говорится: хорошая машина Запорожец, если на другой не ездил. Поэтому уровень должны держать»,— сказал наставник.

В составе «Динамо» отличились экс-игроки «Локомотива»: Павел Кудрявцев оформил дубль, а Артем Ильенко забил финальную шайбу в матче. У Никитина уточнили, не сожалеет ли он о расставании с этими игроками.

«Кто не знает прошлого, у того нет будущего, но я-то верю в ребят, которые у нас в команде. Смысл мне думать о тех ребятах, которые уже ушли, здесь же не свод каких-то личных счетов. Здесь командный вид спорта. «Динамо» верит в своих ребят, поэтому сегодня «Динамо» было сильнее. Я продолжаю верить в своих ребят»,— сказал Никитин.

Главный тренер вновь повторил вывод о том, что отсутствие конкретных игроков, например, Исаева или Шалунова, никак не влияет на исход матча, так как все зависит от команды в целом.

«Хоккей — команды вид спорта. Когда команда сражается, когда команда заряжена, не имеет большого значения. Сейчас все видят, что проблема в отсутствии фокуса на момент. Время есть. Я думаю, этот вопрос решим»,— подытожил главный тренер.

10 марта железнодорожники сыграют со «Северсталью» в Ярославле.